Frana travolge l'autostrada 'Verdemare', crolla viadotto tra Savona e Altare in direzione Torino (Foto e Video)

Torna l'incubo nel vedere l'immagine di un ponte crollato. Nel pomeriggio ha ceduto un viadotto dell'autostrada 'Verdemare' tra Savona e Altare in direzione Torino. Il cedimento è visibile a occhio nudo fin dalla zona savonese della Madonna del Monte.

Come si vede dalle immagini che pubblichiamo, il crollo è stato causato da una enorme frana che si è distaccata dalla montagna superiore. Per il momento non si può escludere la presenza di mezzi coinvolti nel crollo o nello smottamento.

Per il momento resta chiusa anche l'altra carreggiata, in direzione Savona, siccome anche il viadotto 'superstite' viene considerato a rischio crollo.

Nel pomeriggio anche il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, insieme all'assessore alle Infrastruttura Giacomo Giampedrone, ha effettuato un sopralluogo in zona. Sul luogo stanno intervenendo unità cinofile dei Vigili del Fuoco per verificare se ci siano o meno persone.

“C’è una segnalazione di una eventuale presenza di un’auto anche se non è certa - ha detto Toti - sotto c’è una colata di due metri di fango. Poi ci sarà tutto un ragionamento da fare successivamente su come hanno reagito i pilastri. Quello che ci interessa ora è capire se il tratto autostradale che corre dal Piemonte verso Savona si può rendere agibile nel più breve tempo possibile. Franata anche la strada che costeggia l’autostrada per cui questa parte della Val Bormida è raggiungibile solo tramite piccole strade. Abbiamo fatto accordi con la Croce Rossa, le Pubbliche Assistenze e col 118 del Piemonte per coloro che dovessero essere trasportati. Ci stiamo attivando per intensificare anche il presidio di Cairo Montenotte”.

In aggiornamento