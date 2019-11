Carpasio: Rio Ravà in piena, il video e il commento del vicesindaco Valerio Verda

Il vice sindaco di Montalto Carpasio Valerio Verda inva un video di come si presentava il Rio Rivà questa mattina che attraversa il Borgo di Carpasio.



"Vorrei far notare che, grazie all'Amministrazione Comunale, giá da questa estate si era provveduto a farlo ripulire in quasi tutta la sua estensione dagli arbusti e all'inciviltà di certuni, il tutto per ribadire quanto sia fragile il nostro territorio e quanto sia importante che le Istituzioni preposte, ognuno per la sua parte Provincia compresa per cunette e tombinature e manutenzione delle Provinciali, si diano una bella svegliata".