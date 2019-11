Giornata da bollino nero per chi deve spostarsi in treno. Fino alle 15 sarà in vigore l'allerta meteo 'rossa' con tutte le conseguenze del caso sulla tratta Ventimiglia-Genova. Ma, come se non bastasse, oggi è in vigore anche lo sciopero del personale fino alle 17.

Le due circostanze concomitanti stanno provocando disagi e non finire sulla linea. Si segnalano continui ritardi (anche molto consistenti), oltre a diverse soppressioni.