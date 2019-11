I detriti in zona Pian di Nave

La mareggiata delle scorse ore ha portato diversi detriti in superficie nella zona di Pian di Nave. Per questo I Deplasticati (associazione ambientalista matuziana), hanno organizzato una pulizia straordinaria per domani.

L'appuntamento è fissato per le 15 nella zona di Pian di Nave.