Sanremo: giovedì prossimo, primo appuntamento gratuito del Corso di teatro

A partire da giovedì 28 novembre 2019, dalle ore 21.00 alle 23.30, presso la palestra di Arti Marziali Cinesi CWK di Sanremo in via Dante Alighieri 376/A, si terrà il primo appuntamento gratuito del Corso annuale di teatro per giovani e adulti dai 16 anni in su ‘Chance to Change: datti la possibilità di cambiare!’.

Presentazione

Laboratorio di Teatro e Performing Art rivolto a giovani ed adulti, per andare a scavare l’individuo in cerca delle sue qualità, direttamente o indirettamente artistiche. Un percorso che ha l’urgenza e la creativa disciplina per trasformare negatività, sublimare energie ed intenti, unire anime per la comune causa del Teatro, dove il teatro è mezzo per la persona e non il contrario. Il corso si sviluppa in una presa di coscienza della propria creatività, che diventa consapevolezza di un corpo collettivo al servizio dell’arte e quindi del corpo stesso: una scoperta intima e corale, con il piacere della creazione artistica a conferma delle conquiste ottenute. Un viaggio che vale la pena di fare perché non finisce mai.

Finalità

L’obiettivo prefissato è quello di creare, con autenticità, dei processi artistici che possono sfociare in performance, spettacoli di teatro contemporaneo o in narrazioni pubbliche, tutte scandite da un unico comune denominatore: l’individuo. La prassi del laboratorio, che per sua natura non è giudicante, permette, partendo da una base zero, di creare un rapporto “familiare” con il resto del gruppo e quindi di diminuire, valorizzando le distanze, le diversità di età, sesso, fisicità, cultura ecc. formando così un gruppo di lavoro artistico e teatrale naturalmente attivo e creativo.

Struttura del corso

La prima lezione/prova è gratuita. Il corso è aperto dai 16 anni in su, con possibilità di integrazione con diversamente abili.

La cadenza degli incontri sarà settimanale: 1 incontro della durata di 2 ore e 30 ogni Giovedì. Il corso sarà suddiviso in 3 sessioni e prenderà il via con un numero minimo di 10 partecipanti.

Moduli

1° SESSIONE

Attraverso metodologie teatrali, la prima fase permetterà di creare il gruppo, “corpo-unità base” per ogni tipo di lavoro. Attraverso la prassi corporea, sensoriale e vocale, un'introduzione al ritmo e al silenzio, si fonderanno le basi per esplorarsi attraverso l’altro.

OBIETTIVI: Non perdere di vista il proprio corpo e le proprie emozioni, soprattutto in quest'era di vita virtuale. Utilizzare lo "strumento play" per aumentare la conoscenza di sé. Lavorare sulla propria capacità intellettuale ed emotiva. Sviluppare l'uso dei sensi al fine di accrescere la capacità di ascolto e di movimento.

2° SESSIONE

La seconda fase prevede un percorso basato sull'autenticità e sulla ricerca di una modalità creativa, che renda visibile il proprio sé e la propria visione del mondo, senza dimenticare la conoscenza dei diversi aspetti della macchina teatrale (spazio scenico, presenza scenica, relazione e ascolto); eventuale stesura del testo drammaturgico attraverso esercizi performativi e di improvvisazione.

OBIETTIVI: Sviluppare attraverso lo strumento della Performance la propria capacità di comunicare ed esprimersi. Utilizzo creativo della maschera. Narrare, raccontare, rappresentare una necessità individuale, collettiva e sociale.

3° SESSIONE

La terza ed ultima fase, prevede l'allestimento dell'evento teatrale, che potrà essere racchiuso in uno spazio scenico tradizionale (in teatro) o informale (piazze, librerie, biblioteche, ecc.), a seconda della fisiologia del gruppo.

Il Progetto formativo:

Alcuni elementi sui quali si lavora:

- Riscoperta di sé

Il teatro si basa sulla relazione e l’ascolto. Il confronto è la base, ed è necessario affrontarlo in modo sereno e naturale, motivo per cui saranno svolti esercizi di confronto.

- Coscienza scenica

Stare in scena non per apparire ma per essere, e come stare in scena. Capire cosa sia la scena, dove inizi e finisca, come gestirla e cambiarla.

- Teatro contemporaneo

Non solo copioni già scritti, ma copioni vissuti, o da scrivere.

- Performance

Non personaggi ma azioni, non vestire tante identità ma farne affiorare di nuove e già presenti, esprimendosi attraverso le molteplici proprie sfaccettature e modi, anche scommettendo in relazione con il pubblico e se stessi.

Docenti

VALENTINA DI DONNA

Mutare la pelle è il suo principale divertimento! Attrice/Performer, nonché regista, ha l'anima Performativa ed è sempre alla ricerca di una nuova Estetica Visiva.

Dottoressa Magistrale in Scienze dello Spettacolo presso la Facoltà di Lettere e Filosofia di Genova nel 2012. Diplomata alla Scuola di Teatro Sociale e Arti Performative di Firenze nel 2013. Master Class in Clown Theory con Jango Edwards. Master in Visual Design, presso la scuola Edile di Imperia Oneglia. Diplomata presso l’Istituto Mazzini-Pancaldo-Martini di Savona in Grafica Pubblicitaria ed Esperta nell’Elaborazione Digitale nel 2006. Organizza eventi per Comuni e Teatri, collabora con diverse compagnie teatrali ed Associazioni. Dal 2008 cura laboratori di teatro nelle scuole e dal 2011 cura laboratori di Teatro Sociale per giovani e adulti. Partecipa a numerosi progetti teatrali come attrice, regista e autrice.



Info e contatti: valentinadidonna@yahoo.it - +39 349 871 6264