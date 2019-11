Disagi al traffico sul colle di Tenda per via dell'ondata di maltempo che sta colpendo il Ponente in queste ore. Condizioni piuttosto particolari ai due estremi del tunnel: dal lato italiano ci sono 40 centimetri di neve, da quello francese per il momento solo pioggia intensa.

Le condizioni meteo stanno causando ovvi problemi alla circolazione, si raccomanda quindi la massima prudenza.