Isolabona: la famiglia di Paolo Foti ringrazia i soccorritori per il recupero del corpo dopo il tragico incidente di mercoledì

La famiglia di Paolo Foti, il cacciatore morto nel tragico incidente di mercoledì a Isolabona, interviene oggi sulle nostre pagine per ringraziare i soccorritori per il loro intervento in recupero del corpo.

“La famiglia Foti vuole ringraziare le forze dell'ordine, i Vigili del Fuoco e tutta la macchina dei soccorsi per il tempestivo lavoro svolto per il recupero del corpo del nostro caro defunto Paolo Foti in una zona impervia e pericolosa. Grazie di cuore per tutto ciò che è stato fatto in questa vicenda così tragica”.

La famiglia di Paolo Foti, inoltre, lancia un appello per la ricerca del cane scomparso proprio nei concitati attimi successivi all'incidente: “Chiunque avesse sue notizie è pregato di contattare la redazione di SanremoNews”.