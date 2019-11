Allerta ‘rossa’: in provincia 28 tra sfollati e evacuati, per tutta la notte i torrenti saranno osservati speciali. Preoccupa la mareggiata con onde oltre i 4,5 metri (Video)

Primo bilancio giornaliero per l’ondata di maltempo che sta colpendo il Ponente con l’allerta ‘rossa’ in vigore fino alle 15 di domani. In provincia di Imperia al momento sono 26 gli sfollati o evacuati: 18 a Ospedaletti, 5 a Pieve di Teco e 5 a Sanremo. Per tutti sono state trovate sistemazioni per la notte e non si segnalano particolari criticità se non il comprensibile disagio.

Proseguono su tutta la provincia le piogge intense delle ultime ore e, quindi, per tutta la notte gli osservati speciali saranno i torrenti con massima attenzione per l’Argentina e il Roja che hanno già superato il livello di attenzione, ma sono ancora sotto il livello di allarme.

Durante la notte sarà ancora attiva la macchina dei Comuni, della Protezione Civile e delle Polizie Locali che monitoreranno il territorio senza sosta. La Protezione Civile regionale annuncia altre “12 ore di piogge persistenti”.

C’è grande preoccupazione anche per la mareggiata, con onde sopra i 4,5 metri che stanno provocando danni agli stabilimenti.