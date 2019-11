Sanremo: il sindaco Biancheri a cena ieri con il Vice Ministro dell’Istruzione Ascani “Abbiamo approfondito la necessità di fondi per la costruzione di due nuove scuole”

Ieri sera il vice ministro Anna Ascani era a Sanremo, per presentare il suo nuovo libro “Senza maestri. Storie di una generazione fragile”ai Martedì Letterari del Casinò. All’evento era presente anche il sindaco Alberto Biancheri che, a conclusione dell’appuntamento, insieme ad una ristretta delegazione ha invitato a cena il vice Ministro dell’Istruzione.

“Una giovane donna di 31 anni, bravissima ed estremante preparata, è stato un incontro molto cordiale e proficuo - ha commentato il Sindaco Biancheri - abbiamo parlato di scuola ed edilizia scolastica. Ho rappresentato al vice ministro la situazione sanremese, i grandi investimenti fatti e gli sforzi economici affrontati per portare avanti in cinque anni quasi 8 milioni di euro di lavori, ma abbiamo anche approfondito la necessità di finanziamenti statali per la costruzione di due nuove scuole a Sanremo, per le quali siamo anche già in graduatoria. Credo che avremo un buon collegamento con il Governo”.