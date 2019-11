San Bartolomeo al Mare: il sindaco Urso invita i cittadini a limitarsi negli spostamenti

"Ci stiamo avvicinando al momento culmine della perturbazione e non abbiamo bisogno di curiosi che vanno a vedere la mareggiata storica, e che si mettono in auto senza un vero motivo". Così interviene Valerio Urso, Sindaco di San Bartolomeo al Mare, invitando i cittadini a limitarsi negli spostamenti.



"Per poter consentire agli operatori di cercare di portare soccorso a chi ha bisogno e intervenire in caso di necessità, è imperativo che ognuno faccia la propria parte, limitando gli spostamenti allo strettissimo necessario e rinviando a lunedì ciò che non è urgentissimo. Grazie a tutti per la collaborazione".