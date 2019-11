Torrione di Vallecrosia: i piatti della cucina gourmet dello chef Federico Lanteri anche a casa o in ufficio.

Lo chef Federico, figlio e nipote di ristoratori, ha saputo raccogliere un’eredità importante, ed animato da una grande passione per la ricerca e l’innovazione, nel giro di pochi anni ha rinnovato il locale con una nuova proposta gastronomica ed ora, dopo aver inaugurato in estate l’Ape Bistrot, che porta in giro su due ruote i suoi piatti di alta cucina, ha dato il via ad un nuovo servizio, il Take Away.

Nei locali a fianco il ristorante, dove lo chef tiene corsi di formazione e degustazioni guidate, c’è la possibilità di acquistare piatti da portare a casa o in ufficio. Una ristorazione senza somministrazione, che mantiene alta la qualità dell’offerta in linea con la filosofia dello chef tesa a valorizzare il territorio ed i suoi prodotti.

Il nuovo servizio appena avviato ha incontrato subito l'interesse e l'attenzione di un pubblico, che sempre più numeroso vuole trovare cibi pronti senza rinunciare alla qualità.

Preparazioni semplici, ma caratterizzate sempre dalla grande attenzione dello chef per le materie prime: primi piatti come lasagne e minestrone dell’orto, ma anche pasta e fagioli e zuppa di calamari con fagioli, gnocchi alla parigina, arrosto di vitello e le trippe, preparate secondo l’antica ricetta di famiglia.

Il menù cambia giornalmente anche se alcuni piatti come il minestrone e le lasagne sono sempre presenti ed abbinati a piatti più ricercati ed eleganti.

Il tutto accompagnato da paste fatte a mano e pane e grissini preparati con farine “Viva” dall’aiuto chef Lorenzo Palladino, che ha seguito corsi di formazione e aggiornamenti proprio per la preparazione di prodotti da forno cui dovete prestare molta attenzione perché sono troppo buoni e rischiano di saziarvi prima di cominciare il pasto.

Le verdure sono dell’azienda di famiglia, che porta lo stesso nome del Ristorante, un’attività che è stata riconosciuta recentemente con la targa “Custodi del territorio” e le uova arrivano da galline felici, che vivono in libertà a Isolabona. E se volete fermarvi e consumare in loco potete anche consumare al tavolo davanti alla cucina concedendovi una pausa comoda e veloce in un ambiente moderno ed accogliente e osservando il lavoro della cucina.

Gli orari sono gli stessi del ristorante aperto dal mercoledì alla domenica a pranzo e cena con chiusura il lunedì e martedì. Per la qualità dell’accoglienza è stato inserito fra i Ristoranti della Tavolozza, il locale si trova a Vallecrosia in via Colonnello Aprosio, 394 telefono 0184.295671.