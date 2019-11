Vallecrosia: al via il ciclo di quattro incontri “Giovani Oltre...” all'Opera Salesiana

L’Opera Salesiana di Vallecrosia inaugura lunedì un ciclo di quattro incontri formativi dal titolo “Giovani Oltre...”.

Da diversi anni l’area socio-educativa “Pagina Nuova” dell’Opera Salesiana, affidata all’associazione di promozione sociale Grazie Don Bosco, ha attivato servizi e progetti di prevenzione e constrasto al disagio giovanile, sostegno scolastico specializzato e attività per bambini e bambine. Il ciclo di incontri “Giovani Oltre...” nasce per prepararsi alla ormai prossima apertura del Centro Diurno Socio-Educativo Semiresidenziale “Nuove Rotte”.

Il primo incontro vedrà come relatore il prof. Leopoldo Grosso. Psicoterapeuta e presidente onorario del Gruppo Abele, per il quale è stato per molti anni dell’Università della Strata. Docente di “Psicologia delle dipendenze” presso l’Istituto Universitario Salesiano Torino. Ha curato l’Atlante delle dipendenze (2014) ed è autore di numerose pubblicazioni editoriali e scientifiche in tema di dipendenze.

L’incontro, dal titolo “I giovani e la trasgressione. Abuso di sostanze, gaming disorder, binge drinking. Come quando e perché si manifestano questi fenomeni”. Gli interrogativi esistenziali accompagnano l'adolescente nei tentativi di riconoscersi e capirsi durante le trasformazioni in corso. Alcuni adolescenti tollerano i sentimenti di malessere che derivano da tutto ciò, altri incorrono in una crisi più intensa dove possono trovare spazio traiettorie disadattive.

I destinatari sono: operatori del sociale, amministratori locali, insegnanti di scuole di ogni ordine e grado, genitori interessati.

L’appuntamento è il 25 novembre alle ore 18.30 presso l’Opera Salesiana di Vallecrosia in via Colonnello Aprosio 433.