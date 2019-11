Tour guidato di Wall Street English in lingua inglese a Villa Nobel

La scuola di inglese Wall Street English organizza un tour guidato a Villa Nobel in lingua inglese, giovedì 28 novembre alle 19:15, un evento culturale e formativo che si concluderà con un’apericena.

Wall Street English è una realtà internazionale consolidata, che da oltre quarant’anni forma i propri studenti in modo coinvolgente e personalizzato, avvalendosi di tutor madrelingua certificati. Il metodo di insegnamento prevede un evento speciale al mese aperto a studenti e non, per un’english experience a trecentosessanta gradi.

La sede di Sanremo, operativa da settembre, ha deciso di organizzare lo special event di novembre nella prestigiosa cornice di Villa Nobel. Giovedì 28 novembre a partire dalle 19:15 verrà effettuato un tour in lingua inglese, della Villa in cui visse il famoso inventore e filantropo Alfred Nobel. L’evento è aperto non solo agli studenti di Wall Street English, ma a tutti coloro che hanno interesse a visitare la Villa e “allenare” il loro inglese. La visita sarà didattico educativa, per cui adatta ad ogni livello di conoscenza della lingua.

L’evento terminerà con un’apericena conviviale, con un buffet delle specialità liguri che conquistarono Nobel.

Prenotazione obbligatoria, costo della serata è di 30,00 euro.

Per informazioni e prenotazioni contattare Villa Nobel ai seguenti recapiti 0184 501017 oppure 388 889 5908