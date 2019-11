Sanremo: Auro Cardillo vince l’edizione 2019 di Ariston Comic Selfie. A Tess Masazza il premio ‘Dal Web al Teatro’ / INTERVISTA

Si è chiusa in grande stile l’edizione 2019 di Ariston Comic Selfie, il talent che porta i nuovi talenti del web sul palco più famoso d’Italia. Alla fine della serata conclusiva sono tre i vincitori, uno per ogni categoria in gara.

Ecco tutti i premiati:

Voto sala sms (vince un abbonamento al Premio Tenco 2020): sezione Ariston Comic Selfie Davide D’Urso, sezione Parody Stello Tomasello, sezione Magic Auro Cardillo

Voto web (vince un weekend a Sanremo): sezione Ariston Comic Selfie Mazzavillano Gandini, sezione Parody Gioacchino Gargano, sezione Magic Giuseppe Ruggieri.

Voto giuria (vince una borsa di studio SIAE): sezione Ariston Comic Selfie Davide D’Urso, sezione Parody Stello Tomasello, sezione Magic Auro Cardillo.

Sono loro i migliori talenti emergenti del mondo social, ma il premio finale assoluto dell’Ariston Comic Selfie è andato ad Auro Cardillo che si è aggiudicato i biglietti per la serata finale del Festival di Sanremo 2020.

La finale di Ariston Comic Selfie 2019 ha visto sul palco dell’Ariston non solo i 10 concorrenti finali, ma anche volti noti della comicità e del web. A co-presentare la serata c’era Edoardo Mecca mentre l’ospite d’onore è stato Giovanni Vernia. Durante la serata spazio anche per la webstar Tess Masazza che ha ricevuto il prestigioso premio Ariston ‘Dal Web al Teatro’, dedicato agli artisti che hanno saputo compiere il grande passo dalla rete al palcoscenico. E poco prima della premiazione Tess Masazza si è concessa ai nostri microfoni per un’intervista a tutto tondo, dagli inizi all’imminente esordio teatrale con il suo spettacolo ‘Insopportabilmente donna’.

Fotogallery a cura di Tonino Bonomo