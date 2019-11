Imperia: all'hotel Rossini al Teatro, corso gratuito per parlare di obiettivi

Si terrà mercoledì 27 novembre, presso l'Hotel Rossini al Teatro di Imperia - dalle 19.30 alle 21 - il mini corso gratuito "L'obiettivo ben formato-come programmare la mente per raggiungere l'obiettivo desiderato" a cura della Dream Coach Tiziana Naclerio.

Secondo una recente ricerca dell'Università di Stanton solo l'8% della popolazione realizza i propri sogni/obiettivi, il restante 92% non li realizza mai. Perchè succede questo? Semplicemente perchè i più non li definiscono chiaramente.

"Nella PNL, il modello dell'Obiettivo Ben Formato ci consente non solo di definire gli obiettivi, ma anche di programmare la mente per guidarci verso la loro realizzazione - afferma Tiziana Naclerio - e il nostro inconscio è il nostro miglior alleato per fare ciò".



L'incontro è gratuito e a numero chiuso, per garantire il posto a tutti è necessaria la prenotazione al n. 338 9037416.