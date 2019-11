Fine settimana di novembre tra nuvole e pioggia ma non mancano le nostre proposte pensate per voi

Questo fine settimana proponiamo gli eventi in Provincia di Imperia in occasione della Giornata Internazionale ‘Contro la Violenza sulle donne 2019’. L’intento degli organizzatori è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle condizioni della donna dal punto di vista culturale e sociale e favorire il dibattito e la riflessione sulle tante violenze fisiche e psicologiche che le donne subiscono ancora. Tutti gli eventi sono coordinati dal Centro Antiviolenza ISV.

Nella giornata di oggi, sabato 23 novembre, alle ore 16 ad Ospedaletti, presso La Piccola, si terrà l’inaugurazione della Mostra ‘Com’eri vestita’, dove vengono raccontate storie di abusi accanto agli abiti indossati dalle vittime di violenza finalizzati all’eliminazione dei pregiudizi e stereotipi circa la correlazione tra abbigliamento e violenza sessuale. La mostra resterà aperta dal 23 al 26 novembre.

Villa Etelinda di Bordighera ospiterà alle ore 16, la presentazione del libro della scrittrice Elisabetta Cametti ‘Dove il destino non muore’. L’evento sarà accompagnato dal soprano Claudia Sasso e dal pianista Antonio Puntillo.

Tempo permettendo, domenica dalle 16 alle 18, presso la Panchina rossa al Parco Urbano di Imperia, i Carabinieri saranno presenti insieme alle operatrici del Centro Antiviolenza per sensibilizzare e dare informazioni alla cittadinanza sulla violenza di genere e distribuire materiale sui servizi e i numeri di riferimento in caso di bisogno.

Ad Ospedaletti alle ore 16, presso ‘La Piccola’, è in programma lo spettacolo teatrale ‘Tale Madre Tale Figlia’ da un testo di Laura Forti pluripremiato in Italia e in Europa. Il testo indaga i rapporti fra due donne, una madre e una figlia, e fuori il mondo, le sue tensioni, la pressione della scuola e del posto di lavoro. Una madre e una figlia che si preparano per la giornata e nel frattempo condividono paure, sogni, ansie, aspettative.

Continuando con gli spettacoli teatrali domenica a San Lorenzo al mare, alle ore 21 al Teatro dell’Albero, è in programma una rappresentazione organizzata dal Centro Antiviolenza ISV ‘Voci di anime scalze’. Nello spettacolo poesia e canto si uniscono per raccontare storie universali di antica violenza, dove si trovano le donne ma anche interi popoli, bambini, anziani, gli umiliati di ogni paese.

Spettacoli Teatrali & Musicali

Al teatro dell’Opera del Casinò ultimo giorno oggi del Festival chitarristico internazionale. Ad esibirsi alle ore 21, lo straordinario Eliot Fisk, ultimo allievo di Andrès Segovia. A seguire, concerto dell'Orchestra di chitarre del ponente ligure e del Quartetto "Guitar & Friends" (Noemi Fontana, Paolo Sabatini, Samuele Martini, Gabriele D'Adamo).

Allo Spazio di via Santa Lucia di Imperia, alle ore 21, per la Stagione di Prosa e Musica, andrà in scena ‘LB, Luigi Banchero, una storia d’amore e di coltello’ di Gianni Cascone, adattamento e regia di Giorgia Brusco. In scena: Alessandro Cirilli, Ambra Ghiglione, Alessandra Pavone, Andrea Bellanova, Giovanni de Mattia, Giovanna Marzuoli.

Due concerti oggi, sabato, ad Imperia, nell’ambito delle iniziative per la rassegna ‘Aspettando il Centenario’. Alle ore 11, presso la Chiesa Parrocchiale di Sant’Agata, si terrà un concerto da camera di musica classica a cura de I Solisti della Giovane Orchestra Note Libere. Mentre alle 16, presso il Vecchio Municipio di Castelvecchio, si terrà un concerto dei ‘Flautonauti’ diretti dal M° Marco Moro.



Presentazione libri & rassegne cinematografiche

Oggi alle 21, alla Federazione Operaia di via Corradi di Sanremo, oggi, verrà presentato il libro di Alessandra Artale ‘Storia delle case chiuse in Italia e in Liguria’ con la partecipazione dell’autrice sanremese, storica dell’arte, Luca Beltramino, archeologo, e con letture a cura di di Anna Blangetti e Max Carìa. L’ingresso è gratuito.



Sempre a Sanremo al Forte di Santa Tecla, oggi alle ore 18, verrà inaugurata la 15a edizione del ‘Ponente International Film Festival’ con proiezione del film ‘Isole’ del regista Stefano Chiantini alla quale seguirà una conversazione con lo stesso regista sulla preparazione del suo nuovo film. La manifestazione cinematografica, organizzata dalla ‘Decima Musa’, si terrà al Forte di Santa Tecla fino al 27 novembre, e poi si sposterà a Bordighera nelle sale cinematografiche Olimpia e Zeni, dal 9 al 12 dicembre.