A Sanremo è arrivato il Luna Park: 50 attrazioni sul lungomare. Si apre domenica, sabato 30 l'inaugurazione (Foto)

Sanremo entra nell'atmosfera natalizia. Sul lungomare Calvino e in piazzale Dapporto sono arrivate le giostre per il Luna Park che ogni anno diverte grandi e piccini, residenti e turisti. Circa 50 attrazioni che divertiranno il pubblico fino al prossimo 19 gennaio, a partire proprio da domenica. L'apertura inizialmente era prevista per sabato, ma l'allerta meteo 'rossa' ha fatto slittare il tutto al giorno successivo.

L'inaugurazione ufficiale, invece, è in programma per sabato prossimo con un'ora di giochi gratuiti per tutti dalle 15 alle 16. L'altra grande novità del 2019 sarà l'apertura per tutta la notte di Capodanno. Fino all’anno scorso, infatti, le giostre aprivano solo dopo la mezzanotte, ma il grande successo di pubblico ha spinto gli organizzatori a decidere di aprire anche prima.

Il Luna Park di piazzale Dapporto rientra nel calendario manifestazioni natalizie che l’amministrazione ha stilato e che presenterà nei prossimi giorni. Addio al mercatino di piazza Colombo, ma sono in programma altre manifestazioni che faranno vivere al meglio lo spirito del Natale oltre al grande albero di natale a led che sarà installato proprio sul solettone. Il tutto in stretta connessione con la 70ª edizione del Festival di Sanremo del prossimo febbraio, un compleanno che la città vuole festeggiare a dovere portando un po’ di canzone anche tra le varie iniziative del periodo natalizio.