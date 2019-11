Consigli per la sicurezza in casa

Ci sono alcuni semplici accorgimenti che si possono adottare per scoraggiare eventuali ladri e che possono sembrare banali ma che tuttavia si consigliano di prendere in considerazione. Non è difficile immaginare che i primi posti esaminati dai ladri in cerca dei nascondigli, ove si custodisce oro e denaro o altri oggetti di valore, sono armadi, cassetti, vasi, quadri, letti e tappeti eppure molte persone ancora li utilizzano.

Ecco qualche consiglio per te

Quindi se proprio dovete nascondere in casa degli oggetti sarà utile fare ricorso ad un po' di inventiva. Fotografare i beni di valore che potrebbero essere oggetto di furto è un'ottima idea perché in caso di furto o anche di rapina, si potrà consegnarne una foto al momento della denuncia per poterla inserire nella bacheca online degli oggetti rubati.

Non lasciare in casa grandi quantità di denaro, oggetti o documenti di valore. Nel caso in cui sia strettamente necessario il consiglio è quello di utilizzare una cassetta di sicurezza in modo che gli oggetti personali restino al sicuro.

È importante chiudere le porte a chiave si raccomanda di effettuare almeno due mandate di chiusura. Adottare sistemi di sicurezza come allarmi sonori, telecamera di sorveglianza è un'ottima scelta considerato che il ladro dovrà pensarci due volte prima commettere un furto.

La videosorveglianza aumenta la sicurezza di un sistema di allarme e rende più efficace l'uso dell'impianto antifurto perché permette di controllare a vista i locali o gli esterni sottoposti a controllo, sia che si tratti dell'abitazione privata sia di uffici o attività commerciali.

Grazie alla tecnologia e allo sviluppo di numerose applicazioni oggi giorno basta uno smartphone o un tablet per controllare da remoto se qualcuno vuole infrangere la sicurezza della propria casa.

Nel mercato della sicurezza sono disponibili diverse soluzioni, dalla singola telecamera da interno o esterno al sistema di videosorveglianza completo di videoregistratore con hard disk preinstallato.

Le moderne telecamere hanno sensori di acquisizione video in alta risoluzione (HD), funzione audio bidirezionale, led infrarosso per visione notturna “night & day”.

Quando si acquista una telecamera per tutelare la sicurezza della propria casa una delle cose più importanti da tenere a mente è la batteria. Le batteria di una videocamera di sorveglianza consentono di immagazzinare energia per prolungare l’uso della telecamera attraverso elementi e processi elettrochimici.

Pertanto quando si acquista una telecamera con batteria per uso esterno è necessario conoscere il modello della batteria, la capacità misurata in mAh o Wh (se nella descrizione della batteria della fotocamera la capacità è in Wh sarà possibile convertirla in mAh moltiplicando la cifra per 1000 e dividendola per la tensione), la tensione che è diversa dal caricabatterie o alimentazione adottato. D'altronde conoscendo la capacità di una batteria è possibile sapere la sua autonomia.

Per esempio esistono telecamere dotate di batterie al litio, batterie Ni-MH e batterie Ni-Cd e a causa della loro diversità, alcune batterie sono spesso più efficaci di altre, poiché alcune consumano energia più velocemente di altre nell'uso quotidiano. Il modo corretto per evitare che la batteria si scarichi velocemente è quello di eseguire un ciclo completo di carica e scarica, almeno una volta ogni 15 giorni. Le batterie al litio non richiedono questo tipo di operazione.

L’importanza dei sistemi di sicurezza

E' possibile quindi, grazie ai migliori sistema di sorveglianza, consentire alle persone di proteggersi, di custodire al meglio i locali e le cose in esso contenute da furti, intrusioni o altro tipo di minaccia.