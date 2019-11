Al Laboratorio del Gusto a Isolabona, la pasta fresca è servita!

La nascita del nuovo Laboratorio del Gusto, ubicato in seno al Ristorante “Ü Cian” di Isolabona è finalizzata alla produzione di pasta fresca fatta secondo le ricette della tradizione e i segreti di cucina dello Chef Davide Rebaudo.

Il Laboratorio del Gusto produce pasta fresca all’uovo con i più innovativi sistemi di produzione e conservazione del prodotto per garantirne la genuinità. La mission più importante per il Laboratorio è quella di riuscire a portare direttamente a casa vostra un prodotto dal sapore e consistenza tipica della pasta fresca fatta in casa. Ma per ottenere questo risultato servono ottime materie prime e l'ausilio di strumenti tecnologici che garantiscano l'abbattimento delle cariche microbiotiche senza l'uso di alcun conservante.

Al Laboratorio del Gusto potrete spaziare dai ravioli freschi con ripieno di porcini ai gnocchi di patate e molte altre ricette di pasta fresca come quelle che vengono servite al Ristorante “Ü Cian”. Dal produttore al consumatore, senza passaggi intermedi, per salvaguardare la genuinità del prodotto e garantendo sempre la qualità delle materie prime rigorosamente selezionate.

Il servizio è attivo anche per i ristoranti che non sono attrezzati nella produzione di pasta fresca e che desiderino offrire alla propria clientela piatti speciali senza rinunciare al gusto della pasta fresca e alla qualità del prodotto. Tutto questo direttamente al vostro ristorante.

Per prenotare la Pasta Fresca Artigianale della Valle, chiamate al 0184 208143, oppure recatevi direttamente presso il Laboratorio del Gusto al Ristorante “Ü Cian” in via Roma, 271 a Isolabona.