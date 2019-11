L'auto bloccata nell'acqua in via Freccero

L'allerta 'rossa' lascia i primi segni sotto forma di disagi per i cittadini di Ventimiglia. In serata un'auto è rimasta bloccata in via Freccero, con l'acqua che arriva alle portiere e rende quindi difficile la sua rimozione.

Per poterla spostare si attenderà un piccolo passo verso la normalità con il calo del livello dell'acqua presente nella via.