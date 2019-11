Nella lunga serata di allerta 'rossa' si registrano anche alcuni smottamenti in strada San Giacomo, nei pressi del campo golf sulle alture di Sanremo.

Protezione Civile e Rangers d'Italia sono stati chiamati a intervenire per il crollo di due muri di contenimento. Per fortuna non si registrano feriti, ma i danni sono evidenti. Subito sul posto è intervenuta l'impresa per la sistemazione del terreno e dei massi caduti.

Foto di Tonino Bonomo