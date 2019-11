Gli agenti del commissariato di Sanremo sono scesi in strada ieri sera per un pattuglione che ha interessato la zona di piazza Eroi e del centro storico. Uomini in divisa e non hanno passato al setaccio i vicoli della Pigna con grande attenzione sopratutto all'attività di spaccio.

In mattinata si attendono i dettagli delle operazioni.