Maltempo: dal primo pomeriggio il super lavoro dei Vigili del Fuoco, evacuata una palazzina a Ospedaletti

È iniziato nel primo pomeriggio il super lavoro dei Vigili del Fuoco di Imperia per una lunga serie di interventi su tutto il territorio. Allagamenti, piccole frane, alberi pericolanti e anche alcuni evacuati (tra loro anche il sindaco Daniele Cimiotti) in centro a Ospedaletti nella zona di via Cavalieri di Malta dove alcune famiglie sono state allontanate dalle loro case a scopo precauzionale dopo il cedimento di un muro.

Per il momento non si segnalano situazioni di particolare pericolo, ma l'attenzione resta alta su tutto il territorio con diverse squadre impegnate per rispondere alle chiamate dei residenti.