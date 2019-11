Dopo una notte tranquilla è scattata alle 6 l'allerta meteo 'rossa': attese “piogge intense e consistenti per tutta la giornata”

Dopo una nottata tranquilla con piogge moderate, è scattata questa mattina alle 6 l'allerta meteo 'rossa' che interessa tutto il Centro Ponente della nostra regione. Dalla prima mattina sono attivi tutti i presidi, i COC e le precauzioni necessarie per una giornata che sarà caratterizzata da piogge intense e persistenti. Saltano tutti i mercati e gli eventi in luoghi pubblici, come hanno stabilito i diversi sindaci del territorio.

La situazione è preoccupante, come ha dichiarato anche il governatore della Regione Liguria Giovanni Toti ieri. La Protezione Civile, inoltre, ha annunciato “un 'materasso d'acqua' di 10 centimetri” che si scaricherà sul Ponente. Massima attenzione ai corsi d'acqua, specie nell'entroterra, per il timore di esondazioni.