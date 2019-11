Bordighera: a causa prolungamento dell'allerta, diposizioni del Comune in una nuova ordinanza

A seguito della nota della Protezione Civile nella quale si comunica il prolungamento dell’allerta Arancione, il Comune di Bordighera ha emesso un'ordinanza urgente che rimarrà in vigore fino alle 15 di domani, domenica 23 novembre. Ecco le regole alle quali ci si dovrà attenere per non incappare in eventuali sanzioni:

• la chiusura dei locali di pubblico spettacolo;

• la sospensione di tutte le manifestazioni commerciali su strada e aree pubbliche;

• la sospensione di tutte le attività di cantiere;

• la chiusura dei cimiteri cittadini e frazionali;

• la chiusura degli impianti sportivi a gestione pubblica e privata;

• l'interdizione a persone o mezzi, nei parchi, giardini pubblici ed aree giochi;

• la sospensione del conferimento sulla pubblica via del porta a porta della nettezza urbana del 23 sera e per tutta la giornata del 24/11/2019;

• la chiusura di tutti i sottopassi, veicolari e pedonali, di accesso sul Lungomare Argentina;

• il divieto di sosta, con rimozione forzata, sul solettone delle Due Strade e del Piazzale dei Piani.