Allerta meteo 'rossa': oltre alla pioggia fa paura la mareggiata, il mare forza 5 colpisce la costa. Diverse frane a Sanremo (Foto)

Non solo pioggia, torrenti e frane. A Sanremo e su tutta la costa fa paura anche la mareggiata con il mare forza 5 che si sta abbattendo sulla costa. Si temono danni agli stabilimenti balneari, ma la certezza si avrà domani alle prime luci del sole.

Per quanto riguarda la situazione su Sanremo, si segnala qualche frana specie sulle strade interne, ma senza situazioni di particolare gravità. Sul posto stanno intervenendo gli operai e gli addetti ai lavori per mettere in sicurezza gli smottamenti.

Ma sulla costa ci si concentra sulla forza del mare che, seppur preannunciata, desta più di qualche preoccupazione in vista della notte.

Foto Tonino Bonomo