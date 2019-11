C'è apprensione a Dolceacqua per la piena del torrente Nervia. Come si vede nel video inviato alla nostra redazione da un lettore, il fiume è carico d'acqua ma, per il momento, il suo livello è ancora al di sotto dello stato di allarme.

Dato lo stato di allerta 'rossa' il Nervia, così come tutti gli altri corsi d'acqua della zona, sarà monitorato per tutta la notte.