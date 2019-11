Martedì prossimo, Open Day gratuito a SanremoBio sulla tisanoreica di Gianluca Mech

L’esperto dottore e noto nutrizionista Paolo Giampieri del Team Gianluca Mech sarà a Sanremobio per incontrare i clienti di SanremoBio interessati ad intraprendere un percorso alimentare per il benessere e la salute. La Tisanoreutica è più di una dieta: è un protocollo alimentare per la depurazione dell’organismo e per la piena “remise en forme”.

L’evento è gratuito e l’esperta dedicherà a ciascun cliente il tempo di 40 minuti per una consulenza individuale e calibrata sulle esigenze della persona.

Per ottenere la CONSULENZA GRATUITA è necessario fissare un appuntamento contattando SanremoBio al telefono: 0184841073

PER SAPERNE DI PIU’:

TISANOREICA LA DIETA IPOGLUCIDICA, NORMOCALORICA, IPOCALORICA

Il Metodo Tisanoreica® è un protocollo per la riduzione ponderale che si basa sull’attivazione di una via metabolica definita chetosi. La Dieta Tisanoreica® si differenzia dalla classica dieta chetogenica in quanto migliora e controlla i corpi chetonici mediante l’utilizzo delle piante (si definisce quindi dieta fito-chetogenica).

Si tratta di una dieta che permette di nutrire l’organismo con completezza anche in una fase di parziale squilibrio come quella del dimagrimento, avvalendosi, per dispiegare tutta la sua efficacia, anche del potente supporto delle piante officinali.