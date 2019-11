Luminarie natalizie a Sanremo: il comitato della Foce, Villa Nobel e Villa Ormond si attivano per integrare quelle del Comune

Le luminarie in via Matteotti

Mancano pochi giorni all’inaugurazione delle luminarie e di tutte le decorazioni che il Comune ha in serbo per le feste di fine anno nelle vie del centro e non solo. Come annunciato gli allestimenti interesseranno anche i quartieri meno centrali e le frazioni, ma a Sanremo c’è anche chi si sta mobilitando di propria iniziativa per integrare il lavoro di Palazzo Bellevue.

Le due estremità della città, la Foce e San Martino, hanno chi si sta rimboccando le maniche per abbellire ancor di più il quartiere. Il comitato La Foce sta raccogliendo fondi per fare in modo che le luminarie proseguano anche dopo l’incrocio con via Padre Semeria, il punto di stop per quelle del Comune. E pare che le cose stiano andando come auspicato.

Dall’altra parte sono due istituzioni a scendere in campo: Villa Nobel e Villa Ormond. I due gestori hanno messo mano al portafoglio per investire nelle decorazioni e integrare così quelle previste dal Comune. Anche grazie a loro San Martino e corso Cavallotti avranno una luce in più sotto le feste.