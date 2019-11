Il Professor Avagnina protagonista a Bologna del 3° Congresso nazionale Sispec patologia del piede e Caviglia

Si è svolto a Bologna (21- 23 Novembre) il 3° congresso nazionale Sispec (società italiana studio del piede e della caviglia) con l'obiettivo di illustrare le varie patologie della caviglia e del retropiede dando per ciascuna di esse la giusta indicazione alle indagini strumentali più appropriate avvalendosi della presenza di specialisti del piede di datata esperienza e di radiologi esperti nel settore.

L’Incontro oltre a specialisti ortopedici è stato aperto a tutti gli operatori che si interessano alle patologie del piede e ha fornito gli strumenti indispensabili per portare a richiedere le corrette indagini strumentali.

Per la prima volta i podoiatri italiani sono stati moderatori e relatori della sezione della chirurgia mini invasiva che rappresenta la nuova tecnica di successo ideata proprio dai podoiatri. Il sanremese Prof Luca Avagnina è stato moderatore della sezione Principi Generali e Strumentazione Specifica in Chirurgia MIs - insieme al prof. Lucarelli. Il suo intervento ha riscontrato particolare interesse tra i partecipanti considerato anche la grande esperienza internazionale e alla continua ricerca da parte del prof. Avagnina.

Inoltre sempre durante il congresso la figlia di Avagnina, Camilla ha esposto una brillante relazione su tutte le patologie digitali indolori che possono essere risolte con tecniche indolori, efficaci e in maniera semplice.