Imperia: presentato questa mattina ai sindaci in Provincia il Piano Territoriale Regionale (Video)

Si è svolto questa mattina, nella sala dei Comuni della Provincia di Imperia, il quarto incontro del tour di presentazione del nuovo Piano Territoriale Regionale, a cui ha partecipato anche l'assessore regionale all'urbanistica Marco Scajola.

Si tratta di uno della serie di incontri che nascono con l'obiettivo di sottoporre agli enti locali, alle associazioni di categoria e a quelle dei professionisti, il progetto “Idee di Liguria” che propone una visione strategica di lungo periodo di sviluppo del territorio ligure.

“E’ un lavoro importante ed ambizioso - ha detto l'Assessore Marco Scajola - perchè, insieme ai Comuni e le categorie vogliamo disegnare insieme la fisionomia urbanistica della Liguria. Per correttezza e rispetto dei territori, infatti, non abbiamo fatto nessuna bozza di Giunta ed oggi condividiamo il nostro lavoro con gli ambiti locali. Insieme scriviamo la pianificazione urbana del futuro partendo da tre ambiti: la costa, che deve essere protetta viste le mareggiate che ci colpiscono; poi ci spostiamo nelle città che hanno bisogno di viabilità e vivibiltà migliori; allo stesso tempo dobbiamo parlare dell’entroterra e dobbiamo tutelarlo con atti conseguenti, che sono previsti nel Ptr, soprattutto con il recupero delle zone agricole abbandonate. Ma allo stesso tempo abbiamo previsto il superamento di alcuni vincoli, magari recuperando casolari abbandonati per essere abitati o dati allo sviluppo economico. Oggi parliamo con le amministrazioni locali che prevede un lavoro generale per tutte le province. I Comuni potranno sfruttare il Ptr con buone possibilità di rilancio ed anche interventi fatti con procedure legislative più rapide”.

Il Piano che viene presentato in queste settimane tratteggia quello che la Regione si aspetta per far crescere la Liguria ed è pertanto fondamentale avviare un’ampia fase di discussione e consultazione che coinvolga l’intera comunità regionale e che porti ad un Piano Territoriale dei Liguri.