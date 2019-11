Ricci all’assalto di Sanremo, Sindonix scarica Cotto, Sarlo non vede, Biancheri non parla, ma soprattutto non sente…

Non si tratta di ricci di mare o di ricci comuni, ma del terribile e temibile Antonio. Il papà di "Striscia la notizia" attraverso il suo scudiero “Pinuccio” con nove servizi ha messo in luce alcune strane coincidenze del concorso che ha come obiettivo quello di portare giovani cantanti al Festivalone della Canzone.

Giurati, con imbarazzanti doppi incarichi, costretti ad ascoltare più di cento canzoni al giorno e senza pausa mensa; regolamenti e collaborazioni ambigue, vera manna dal cielo per mascalzoni senza scrupoli; giovani truffati e con la minaccia di essere additati come “sfigati” se si rivolgono a “Striscia”.

Anche se i servizi sono stati inseriti all’interno di un programma di nicchia, poco seguito e trasmesso dopo la mezzanotte, lo scandalo in città è esploso come una bomba e dopo 20 giorni immediatamente ripreso dagli organi di informazione più attenti.

Di fronte a coincidenze a dir poco “strane”, la politica sanremese con grande senso di responsabilità ha iniziato il gioco preferito: lo scaricabarile!!!

Il nuovo presidente della Sinfonica è lapidario...

il nuovo assessore al turismo è preciso: la colpa è di Massimo Cotto o comunque di chi lo ha preceduto

il vecchio assessore non si era accorto di nulla

Pinuccio comunque promette di andare fino in fondo e punta in alto

c'è spazio anche per ruggini antiche

l'opposizione coerente “se ne frega”

Ma se questa polemica vi ha turbato il sonno, nessuna paura da Imperia arrivano buone notizie, si torna al bianco e nero con Gianni Giuliano alla SPU

e per il futuro della città dei fiori Sindonix ha le idee chiare: tutti allo stadio!!!