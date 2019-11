Ventimiglia: mercoledì prossimo, lo scrittore Luca Trapanese ospite alla Spes

Mercoledì 27 novembre, nei locali della Spes di Ventimiglia, si terrà un incontro con Luca Trapanese che parlerà della sua esperienza di genitore e del libro ‘Nata per Te’, in cui racconta il suo percorso verso la paternità. L’evento promosso da Scuola di Pace e organizzato dal gruppo P.E.N.E.L.O.P.E. Donne del Ponente per le Pari Opportunità.

"Luca è un uomo single e solare, molto impegnato nel sociale. Un giorno decide che vuole diventare padre. Adottivo. Ma, tra il dire e il fare, c’è di mezzo un mare di ostacoli, che però non lo spaventano. Al contrario, rinforzano il suo desiderio, che diventa realtà quando incontra Alba, una meravigliosa bimba Down, abbandonata in ospedale appena nata, e già rifiutata da trenta famiglie. Questo avviene nel 2017. Ora, Alba ha due anni ed è, a tutti gli effetti, figlia di Luca, che la vede “come una persona con un arcobaleno di potenzialità, di tanti colori diversi dai nostri.”

Un pensiero davvero singolare, come singolare e intrigante è l’avventura di questa adozione. Per questo, nell’ambito della Giornata Mondiale dell’Handicap 2019, abbiamo invitato Luca Trapanese a parlare di sé, della sua esperienza di genitore e del libro Nata per Te, in cui racconta il suo percorso verso la paternità. Una storia che ha emozionato l’Italia intera. Un appuntamento da non mancare!".

L’incontro, promosso da Scuola di Pace e organizzato dal gruppo P.E.N.E.L.O.P.E. Donne del Ponente per le Pari Opportunità, avrà luogo mercoledì 27 novembre, alle ore 18.00, a Ventimiglia, nei locali della SPES (Corso Limone Piemonte, 63). Intervista e animazione a cura del gruppo P.E.N.E.L.O.P.E., con interventi musicali della cantante Marisa Fagnani.

A seguire, per chi lo desidera, Apericena (8 €), da prenotare ai numeri 328 7325032 – 328 2647905.