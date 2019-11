Vallecrosia: gli studenti hanno celebrato il trentennale della ‘Dichiarazione ONU sui Diritti dell'Infanzia’

Oltre 200 ragazzi e docenti dell’Istituto Comprensivo ‘A. Doria’ di Vallecrosia, alla presenza dell’Assessore delegato alla Pubblica Istruzione Giuseppe Ierace, accompagnato dall'impiegata comunale dott.ssa Cinzia Benincasa, hanno sfilato mercoledì scorso per le strade della città, in occasione del 30°anniversario della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Tale manifestazione è stata organizzata dall’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Vallecrosia in collaborazione con l’Istituto Comprensivo A. Doria ed il Nido di Infanzia Piccoli Passi.

Tra canti e letture, i ragazzi, accompagnati dai docenti, hanno raggiunto il piazzale adiacente il ponte ciclopedonale del Nervia, dove hanno incontrato alcune classi dell’Istituto Biancheri di Ventimiglia, che ha partecipato attivamente all’evento scambiandosi discorsi e lavori inerenti la giornata commemorativa.

Tra le varie attività svolte dagli studenti, di particolare rilievo emerge la creazione di un segnalibro da parte del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Vallecrosia, distribuito a tutti gli alunni presenti, in cui sono stati messi in risalto i 5 principi fondamentali alla base della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

A conclusione dell’evento, l’Assessore ha comunicato ai presenti l’adesione del Comune di Vallecrosia al programma dell’Unicef “Liguria amica dei bambini” firmando, in data 19 novembre 2019, nella figura del Sindaco Armando Biasi, la relativa Dichiarazione di Impegno alla presenza della Past President dell’UNICEF di Imperia Colomba Tirari e del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Vallecrosia; tale Dichiarazione sarà consegnata dal Consiglio Comunale dei Ragazzi al Presidente dell’Assemblea Legislativa della Regione Liguria Alessandro Piana, il 9 dicembre a Genova.