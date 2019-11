Sanremo: prosegue con grande successo il 'Festival della Chitarra', questa sera concerto di Nicolò Spera

Ultimi due tornanti per il Sanremo International Guitar Festival. Questa sera, dopo la imperdibile esibizione della talentuosa Tali Roth, tra i migliori interpreti al mondo, grande attesa per il concerto di Nicolò Spera, che - insieme al Coro della Facoltà di Musicologia dell'Università di Pavia diretto da Giovanni Cestino - proporrà un concerto corale-strumentale con 4 voci e 6 corde: eseguiranno Romancero Gitano di Mario Castelnuovo-Tedesco, un capolavoro assoluto per chitarra e coro, scritto su versi spagnoli di Federico Garcia Lorca e Ramon Jimenez.

Domani, sabato, chiusura del Festival con lo straordinario Eliot Fisk, ultimo allievo di Andrès Segovia. A seguire, concerto dell'Orchestra di chitarre del ponente ligure e del Quartetto "Guitar & Friends" (Noemi Fontana, Paolo Sabatini, Samuele Martini, Gabriele D'Adamo).

Il Festival chitarristico internazionale e concorso chitarristico internazionale ‘Città di Sanremo’, ‘Sanremo International Guitar Festival & Competition’ giunge quest’anno alla V edizione. Grazie al livello artistico dei musicisti partecipanti è già diventato il più importante festival dedicato alla chitarra in Italia e in Europa, tra i più importanti al mondo.

Creato nel 2015 da un'idea del chitarrista di fama mondiale, il M° Diego Campagna, che ne cura la Direzione Artistica e l'organizzazione, ha reso Sanremo ed il suo Casinò luoghi mitici nel mondo della chitarra. Alcuni tra i più grandi chitarristi del pianeta, provenienti da tutto il mondo, calcheranno anche quest’anno il palco del Teatro dell'Opera del Casinò di Sanremo, insieme a tanti giovani provenienti da tutto il mondo per assistere ai concerti, alle mostre dedicate, per partecipare al concorso chitarristico internazionale associato al Festival e prendere parte alle masterclasses tenute dai grandi Maestri.

Il Festival vedrà anche la preziosa collaborazione dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo che accompagnerà il giovane vincitore del Concorso internazionale del 2018. Saranno coinvolti anche tanti giovani e giovanissimi di Sanremo e di tutta la provincia, grazie alla partecipazione al Festival dell'Orchestra di chitarre del Ponente ligure, composta da 40 talenti tra i 10 ed i 25 anni.

Anche i premi del concorso internazionale sono importanti: un montepremi di 5.000 euro che oltre alle borse di studio per i vincitori del Concorso comprende anche la produzione e la registrazione di un disco a Milano e la distribuzione internazionale a cura della casa discografica ETS CORDES RECORDS e Giovanni Valle Editore e concerti come solisti. La giuria del concorso internazionale sarà composta dagli artisti internazionali.

Al festival sarà nuovamente presente una delegazione governativa cinese ed uno dei membri e delegazioni di studenti provenienti da Pechino, Shangai e diverse altre città cinesi.