Sanremo: causa maltempo, rimandato a sabato prossimo l'evento 'Simply Music'

"Generalmente l’annullamento per cause metereologiche viene stabilito il giorno stesso dall’organizzatore ma data l’allerta rossa, già in anticipo dalle ore 6 di domani alle 24 oltre alla gialla e all’arancione di oggi, fa sì che l’evento organizzato dallo Studio Sanremo Musica 2000 ‘Simply Music’ in programma per domani sera a Palazzo Roverizio debba essere per forza annullato e rimandato a sabato 30 novembre 2019 ore 21.00. Chiediamo scusa per il disagio!".