Lions Sanremo: una serata da incorniciare alla scoperta del passato in bianco e nero del Festival di Sanremo con Bruno Gambarotta

È stata un grande successo la serata speciale dedicata al tema del Festival di Sanremo organizzata dal presidente del Lions Club, Roberto Pecchinino. Oltre 50 soci hanno apprezzato e applaudito ospiti e relatori d'eccezione: il famoso autore, regista e conduttore Bruno Gambarotta, il noto fotografo Alfredo Moreschi e il giornalista Claudio Porchia.

Una serata divertente e brillante e condotta con ritmi veloci dal presidente del Lions iniziata con una carrellata di immagini in bianco e nero della storia del festival commentate da Alfredo Moreschi e Claudio Porchia e terminata con le riflessioni e racconti di Bruno Gambarotta. Il tutto accompagnato da un ottimo menù preparato dallo chef del Buca Cena, Davide Bisato e servito con grande professionalità dal suo staff di sala.

"E’ stata una serata all’insegna della cultura e del divertimento – commenta visibilmente soddisfatto Pecchinino - l’occasione per scoprire episodi poco noti o dimenticati di quando Festival della Canzone, era organizzato nel salone delle feste del Casinò, ma anche per conoscere quello che succedeva dietro le quinte del Festival dal 1951 al 1976, grazie alle preziose testimonianze di due protagonisti come il fotografo Alfredo Moreschi e Bruno Gambarotta, operatore per la RAI Radiotelevisione Italiana, non a colori ma ancora con le immagini trasmesse allora sulle vecchie televisioni in bianco e nero".