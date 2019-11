Imperia: domani e domenica alla Parrocchia di Cristo Re i ricami in vendita per l'Aifo

E' diventato un appuntamento annuale la Mostra-Vendita di splendidi ricami, lavori di cucito e a maglia realizzati dalle volontarie della sezione Laboratorio di Aifo Imperia e di Cervo.

Sarà possibile vedere e acquistare quanto realizzato con impegno, bravura ed entusiasmo incredibili nei locali del Cinema della Parrocchia di Cristo Re ad Imperia, come sempre dal Parroco Don Giampiero Serrato. L'appuntamento è per domani pomeriggio dalle 15 alle 19 e domenica dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.

Un lavoro che ha visto le volontarie impegnate tutto un anno e il cui ricavato andrà a sostenere un progetto che AIFO ama molto "Mas Comunidade, Mas Força" in Guinea Bissau (Africa), uno dei paesi più poveri al mondo, dal quale fuggono tanti giovani e nel quale purtroppo spesso ritornano. Obiettivo del progetto, al quale sarà destinato il ricavato, è sviluppare un programma di inclusione sociale ed economica, organizzando corsi di formazione per la realizzazione e la gestione di piccole imprese con il supporto economico per l'avviamento. E attività culturali per i giovani, sia per evitare la loro emigrazione, sia per aiutare il reintegro di quelli che, riusciti a ritornare, purtroppo sconfitti, dalla Libia o altri paesi dove avevano cercato una vita migliore, sono rifiutati dal loro ambito sociale.

E' un aiuto concreto, con rispetto e tanto amore, per aiutarli a crescere e realizzare condizioni di vita accettabili, anche se per nulla paragonabili alle nostre.