L’assicurazione smartphone contro frodi e furti

Il cellulare rappresenta ormai a tutti gli effetti un’emanazione di sé, un vero e proprio assistente sempre connesso alla rete e personalizzato all’inverosimile. Lo smartphone è come una piccola valigia, all’interno della quale - quotidianamente - scegliamo di inserire la nostra vita e portarla ovunque andiamo. È facile intuire quanto questo strumento digitale sia divenuto importante non solo a livello di ‘mansioni’ lavorative (grazie alle mille app che ci facilitano ogni cosa) ma anche a livello di archiviazione foto e documenti, più o meno importanti. Dentro il cellulare si tengono segnate le password del bancomat e degli indirizzi di posta elettronica, ma anche i codici di accesso alle piattaforme di streaming, i biglietti digitali per concerti e tante info riservate che non vogliamo proprio perdere. Ecco perché oggi diventa importante avere una assicurazione smartphone , che potrà ridurre al minimo i possibili disagi. Da che cosa può essere necessario proteggere il cellulare? Da eventuali danni di tipo accidentale (ad esempio la caduta con rottura) ma anche da episodi di furto oppure nel caso in cui si verifichi un utilizzo fraudolento della propria SIM.

Quando è importante proteggere il cellulare

In caso di furto

Siamo sempre in movimento, distratti dalle situazioni che la vita quotidiana ci porta a vivere appieno (famiglia, amici, lavoro). Così può accadere di dimenticare il cellulare sul tavolino di un bar a colazione (e di non trovarlo più magari 5 minuti dopo) ma anche di essere vittima di un furto mentre si viaggia su un mezzo pubblico oppure durante una vacanza di piacere. L’assicurazione smartphone è pensata proprio per intervenire in situazioni come queste, offrendo la possibilità di comprare un telefono nuovo grazie al rimborso del prezzo d’acquisto come da scontrino. Attivare la protezione contro i furti è ancora più consigliabile nel caso in cui si provveda ad acquistare uno smartphone di ultima generazione.

In caso di utilizzo fraudolento della SIM

Quando ci rubano il cellulare non sappiamo più dove sbattere la testa: dentro ci sono i contatti di lavoro, l’agenda degli impegni, le foto di figli e animali domestici. È uno strumento che ci consente di rimanere ‘connessi con il mondo’ e che contiene tanti dati sensibili. I risvolti negativi possono essere anche di carattere economico: il furto dello smartphone può esporre le persone ad un utilizzo fraudolento della SIM da parte di soggetti malintenzionati. Le conseguenze possono essere anche pesanti, in relazione a un possibile addebito di costi ‘extra’ per traffico voce e dati, utilizzati senza alcun permesso. In casi come questo entra in gioco l’assicurazione smartphone, poiché è in grado di tutelare la persona danneggiata andando a rimborsare il valore del telefonino rubato e risarcendo il traffico mobile perduto perché usato da terzi in modo fraudolento.

In caso di danni accidentali

Gli smartphone che ci accompagnano ogni giorno sono sempre più belli e alla moda, veri e propri prodigi dell’alta tecnologia che non vorremmo mai vedere scheggiati o in qualche modo danneggiati. Eppure, capita di dover fare i conti con improvvisi guasti o rotture causate da una caduta o comunque da episodi accidentali, come l’immersione in un liquido. Anche qui l’assicurazione smartphone entra in gioco, con il rimborso puntuale di quello che è stato il costo della riparazione realizzata da un centro assistenza specializzato.