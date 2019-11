Ventimiglia: rientra illegalmente in Italia ma viene pizzicato dalla Polizia, arrestato 29enne

Ieri sera, nell’ambito dei controlli a Ventimiglia, la Polizia ha fermato un cittadino tunisino. Vano il suo tentativo di celarsi dietro falsi alias dato che gli accertamenti dattiloscopici svelavano la sua vera identità.



Gli agenti, hanno appurato che il 29enne era stato espulso dall’Italia e accompagnato nel suo paese d’origine lo scorso febbraio, con il divieto di rientro sul territorio nazionale per i successivi cinque anni. Come previsto dalla Legge, nelle ipotesi di reingresso illegale prima della scadenza dei termini, l’arresto è obbligatorio ed è stato immediatamente eseguito dagli Agenti. Stamani, all’esito del giudizio per direttissima presso il Tribunale di Imperia, il giudice ha condannato lo straniero alla pena di mesi 5 di reclusione.