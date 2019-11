Ventimiglia: cani intrappolati da ieri sera nelle reti paramassi di Nervia, liberati stamani dai Vigili del Fuoco

Intervento dei Vigili del Fuoco di Ventimiglia, insieme ai colleghi del Saf ed ai medici dell’Asl, questa mattina nella zona di Nervia, in via Collasgarba, per alcuni cani che erano rimasti intrappolati nelle reti paramassi dalla serata di ieri.

Alcuni residenti, avendo visto i tre cani, tutti pastori tedeschi, hanno dato l’allarme. I medici dell’Asl hanno addormentato i cani con dell’anestetico sparato con le cerbottane, visto che gli animali erano particolarmente agitati per la situazione.

Sono stati quindi recuperati e portati da un veterinario per i controlli del caso. Sarà anche verificata la presenza del microchip per capire se i cani hanno dei proprietari che, ovviamente, verranno prontamente avvisati.