Ventimiglia: aggredisce ragazzino iracheno con una sbarra di metallo, libico condannato ad 8 mesi

Un cittadino libico è stato condannato ad 8 mesi di reclusione, pena sospesa, per l'aggressione avvenuta a Bevera di Ventimiglia, nei confronti di un 23enne iracheno. All'arrivo della Polizia la giovane vittima si trovava a terra mentre l'aggressore lo percuoteva con una sbarra in metallo di 82 cm.



Alla vista degli agenti il libico non ha desistito dall'azione resistendo al fermo. Alla fine i poliziotti sono riusciti a togliergli dalle mani la sbarra, poi sottoposta a sequestro.



Il ragazzo colpito è stato portato in Ospedale da dove è stato dimesso con una prognosi di 30 giorni. Oltre alla convalida del fermo ed alla condanna, per l'aggressore sono stati avviati ulteriori accertamenti presso l’Ufficio Immigrazione, per valutare la posizione dello straniero sul territorio italiano.