14enne ferito a Ventimiglia: i Carabinieri ricostruiscono l'accaduto, non c'è stata alcuna aggressione

Non c'è stata nessuna aggressione dietro l'episodio che ha scosso ieri la comunità di Ventimiglia (NE AVEVAMO PARLATO QUI). Un grave episodio di cronaca che sembra avesse coinvolto un minorenne della città di confine.



Una donna aveva denunciato l'aggressione, confermata dal racconto fornito dalla stessa vittima. Secondo quanto riferito ai Carabinieri il 14enne sarebbe stato aggredito da due uomini in via Asse, salvo poi liberarsi, grazie ad alcuni calci.



La versione di un'aggressione immotivata non ha trovato poi riscontro nel reale. Gli accertamenti esperiti subito dagli uomini della Benemerita della città di confine hanno permesso di far emergere un'altra situazione. Così, i carabinieri hanno appurato che il ragazzo non è stato vittima di alcuna aggressione.