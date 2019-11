Caduta di calcinacci, questa mattina in via Palazzo nella zona a ridosso di piazza Colombo. I pezzi di intonaco sono caduti all’angolo dove si trova lo storico locale della ‘Tavernetta’ anche se, per fortuna, non si sono registrati danni o feriti.

Purtroppo le piogge continue di questi ultimi giorni provocano anche situazioni di questo genere e c’è da augurarsi che le precipitazioni previste nelle prossime ore non creino problemi più gravi.