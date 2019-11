Maltempo in arrivo: previste piogge anche intense tra oggi pomeriggio e domenica, probabili mareggiate

Un’altra nottata di lieve pioggia sulla nostra provincia, con precipitazioni tra i 10 ed i 20 millimetri, senza provocare gravi problemi che, secondo le previsioni (che dovranno essere confermate in tarda mattinata), potrebbero invece presentarsi tra questa sera e domani.

Un grosso fronte si sta infatti avvicinando al Nord-Ovest della nostra penisola e colpirà anche la provincia di Imperia, con la previsione attuale per stasera, domani e la mattinata di domenica, di piogge a tratti anche intense, che potrebbero raggiungere i 100 mm nel periodo di passaggio della perturbazione.

Al momento, ovviamente, non c’è ancora nessun messaggio di allerta da parte della Protezione Civile e dell’Arpal ma, sicuramente, nel corso della mattinata saranno analizzati i modelli per capire con precisione cosa potrà accadere nelle prossime ore. Come sempre si dovrà attendere le 12.30/13 per avere il responso dall’Arpal, ma le previsioni non sembrano assolutamente buone ed è probabile che l’allerta (almeno per domani) possa raggiungere il livello arancione.

Intanto questa mattina sono lievemente risalite le temperature minime della notte rispetto ai giorni scorsi e, questo, fa presagire un innalzamento della quota neve per le prossime ore. La minima della nostra provincia (che è anche la minima regionale) ai 1.800 metri di Poggio Fearza con -0,2. Le altre temperature sono sopra lo zero e ben 5 località hanno fatto segnare la minima oltre i 10 gradi (Cipressa, Imperia, Diano Marina, Ventimiglia e Sanremo).

Ora non rimane che attendere il responso dei modelli matematici e, soprattutto, dei previsori dell’Arpal, per capire cosa accadrà da questa sera. Arriverà anche il vento da Scirocco, con la possibilità di mareggiate mentre, per quanto riguarda le piogge: nel corso della giornata si svilupperanno a macchia di leopardo in quadro di totale instabilità. Il fronte perturbato si instaurerà dal pomeriggio per andare avanti fino alla mattinata di domenica, quando torneranno le schiarite.

Con il terreno impregnato d’acqua (nell’ultimo mese sono scesi tra i 150 ed i 300 mm di pioggia a seconda della località) le preoccupazioni maggiori derivano dalle possibili frane che, già nei giorni scorsi hanno dato le prime avvisaglie. Una su tutte quella di strada Valloni Tasciaire a Sanremo ma anche via Bandette a Ventimiglia e la strada per Ceriana. Se le piogge previste dovessero essere confermate, ci attende purtroppo un weekend non facile sul piano meteorologico.