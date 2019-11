Domani stato di 'Allerta Rosso': chiusi i mercati di Sanremo e Oneglia, off-limits tutti gli spazi pubblici

Con l’allerta ‘rosso’ non ci sono decisioni di sorta da prendere, da parte dei Sindaci. Con la maggior parte delle scuole normalmente chiuse per il sabato, in teoria tutti i luoghi pubblici devono rimanere chiusi.

Domani spicca sicuramente la chiusura del mercato del sabato di Sanremo, sicuramente uno dei più noti insieme a quello del venerdì a Ventimiglia. Non si svolgerà nemmeno il mercato di Oneglia, ad Imperia mentre al momento è in forse la fiera di San Leonardo, sempre nel capoluogo, che dovrebbe svolgersi domenica, giornata per cui non è ancora stato diramato nessun messaggio di allerta. A Sanremo non aprirà il Luna Park, la cui inaugurazione è rinviata a domenica, tempo permettendo.

Verranno ovviamente chiusi tutti i cimiteri ed ogni spazio pubblico dovrà essere vietato. In teoria dovrebbero essere anche chiusi i supermercati, ma questo nella nostra zona non è mai accaduto, in caso di allerta ‘rossa’. Tra l’altro, da evidenziare che lo stato di allertamento come quello di domani non è stato diramato nella nostra provincia dal novembre del 2016, quando purtroppo siamo stati costretti a registrare gravi danni, tra cui la frana di Lavina, a Rezzo.

Ci auguriamo che, nonostante l’allerta di domani, non ci siano problemi simili ma raccomandiamo a tutti la massima prudenza e l’uscita di casa solo se strettamente necessario. In particolare in caso di forti precipitazioni.