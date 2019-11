Bordighera: gomme e telone di un autoarticolato a fuoco al casello, nessun ferito e incendio spento dai Vvf (Foto)

Fiamme probabilmente da surriscaldamento, questa mattina intorno a mezzogiorno, sulla corsia di accelerazione dell’autostrada A10 Genova-Ventimgilia, all’altezza del casello di Bordighera.

Alcune delle gomme ed una parte del telone di un autoarticolato che trasportava bottiglie di vetro, sono andati in fiamme. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno spento il rogo in pochi minuti, gli operai della A10 e la Stradale.

Non si sono registrati per fortuna rallentamenti e l’incendio non ha provocato feriti. Lievemente intossicato il conducente, un 52enne bulgaro, portato in ospedale dall'ambulanza.