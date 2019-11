Allerta meteo rossa: rinviati i due incontri sull'Ospedale Unico in programma a Badalucco e Montalto-Carpasio

A Badalucco e Montalto-Carpasio, sono stati rinviati a data da destinarsi i due incontri sull'Ospedale Unico, in programma domani, sabato 23 novembre. A questo doppio appuntamento in valle Argentina sarebbe dovuta intervenire l'assessore regionale alla sanità Sonia Viale, per parlare alla popolazione di questa vallata della nuova struttura ospedaliera di futura realizzazione. La decisione di annullare i due incontri è stata presa in seguito all'emanazione dell'allerta meteo rossa.