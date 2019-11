Ventimiglia: grande partecipazione alla gara di belota per beneficenza in ricordo di Franco Pirazzoli

Torneo di belota per beneficenza ieri sera al Tennis Club di Ventimiglia. Un'iniziativa per rendere omaggio alla memoria di un grande 'belottista', Franco Pirazzoli, stimato socio del club della città di confine. Molti i giocatori che hanno scelto di partecipare insieme ai rappresentanti del Consiglio Direttivo.



La serata era stata organizzata con cura e attenzione dal Vicepresidente Elio Gastaldo e dal socio Alfonso Frisina e ha visto la partecipazione di 16 coppie che si sono sfidate secondo le regole locali. Nel ricordo di Pirazzoli, alla presenza di molti soci e della vedova, signora Carla Mazzarello, alla quale il Vice-presidente Gastaldo ha voluto dedicare a nome degli amici parole d’affetto su una speciale pergamena, molti belottisti ventimigliesi hanno voluto condividere un momento di piacevole convivialità e di gioco.



Vincitori sono risultati Barbieri e Barabaschi, belottisti di lungo corso, al secondo posto la coppia Caruso – Pesce. Numerosi i premi a disposizione, messi in palio da amici e conoscenti; il ricavato dell’annessa lotteria verrà destinato all’ACSS Ospedale Gaslini di Genova.