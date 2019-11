Sanremo: questa mattina il primo incontro tra il Sindaco Biancheri e Gianni Giuliano per il Polo Universitario Imperiese

Si è tenuto questa mattina il primo incontro tra il Sindaco Alberto Biancheri, l’Assessore alle società partecipate Massimo Rossano e l’avvocato Gianni Giuliano, recentemente nominato amministratore unico della Spu, la società che guida il Polo universitario imperiese.

L’incontro ha rappresentato l’occasione per fare il punto della situazione che sta vivendo il polo universitario imperiese, di cui il Comune di Sanremo è socio, con particolare attenzione alle opportunità sul territorio sanremese, nonché alle criticità in essere ed alle iniziative da mettere in campo per il prossimo futuro.

Durante l’incontro il Sindaco Biancheri, che ha augurato buon lavoro a Gianni Giuliano per l’impegno a cui è stato chiamato, ha voluto precisare che l’assenza di Sanremo all’assemblea dei soci della scorsa settimana non era riferita in alcun modo ad una questione legata ai nominativi, ma alle richieste disattese avanzate alla Spu.

Il Comune di Sanremo, infatti, a settembre aveva richiesto alla Spu la convocazione di un’assemblea per discutere con puntualità degli sviluppi dei rapporti tra Regione e Provincia in ordine al mantenimento della sede del polo universitario imperiese, nonché all’acquisto della sede da parte della Regione, evidenziando che la questione della governance era secondaria rispetto alle priorità indicate.

Nell’odierna riunione l’Amministrazione comunale ha anche ribadito la necessità che il territorio di Sanremo fosse oggetto di attenzione da parte del nuovo amministratore nell’ambito della progettazione futura.